Yüksekova'daki "can dostlar" sıcak yuvalarına kavuştu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova Belediyesince hayata geçirilen "Hayvan Barınağı" projesinin tamamlanıp hizmete sunulmasıyla kentteki sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuştu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Yüksekova Belediyesinin hazırladığı proje kapsamında Suüstü köyü yakınında yapılan "Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi"nde çalışmalar tamamlandı.

Yüzlerce hayvanın barınabileceği, bakım ve tedavilerinin gerçekleştirileceği barınak, son işlemlerin tamamlanmasıyla hizmete sunuldu.

Belediye ekipleri, ilçe merkezindeki sokak hayvanlarını merkeze getirmeye başladı.

Merkezde incelemede bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, barınağın faaliyete başladığını ve sokak hayvanlarının artık daha mutlu daha sıcak bir ortamda yaşadıklarını söyledi.

Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) kendilerine ciddi destekleri olduğunu belirten Doğramacı, şunları kaydetti:

"Bu iş sadece bizim ya da Belediyede çalışan 3-5 kişinin işi değil, bütün Yüksekova'nın işi. Tüm Yüksekovalıları bu merkezi sahiplenmeye çağırıyoruz. Bunların mama ve ilaç destekleri var. Hep beraber olursak inşallah bu dostlarımız daha sağlıklı, daha sıcak, daha güvenli ortamlarda hayat bulacaklar. Burada onların bakımlarını ve tedavilerini yapıyoruz. Bir zaman sonra bunları kendi doğasına bırakacağız. Burada gönüllü çalışmak ve yardımcı olmak isteyen hayvanseverleri bekliyoruz."