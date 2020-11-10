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Aktüel Yüksekova'da risk altındaki gençlerin meslek edinmeleri sağlanacak
Aktüel

Yüksekova'da risk altındaki gençlerin meslek edinmeleri sağlanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:07:43 -
Yüksekova'da risk altındaki gençlerin meslek edinmeleri sağlanacak

HAKKARİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan "Risk Altındaki Gençlerin Meslek Edinerek Sosyal Entegrasyonlarının Sağlanması" projesi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde risk altındaki gençlerin meslek sahibi olmaları sağlanacak.

Yüksekova Kaymakamlığı, Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) iş birliğinde hazırlanan proje için DAKA Hakkari Yatırım Destek Ofisi'nde imza töreni düzenlendi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, burada yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 81 ilde uyguladığı SOGEP kapsamında 2020'de destek alamaya hak kazanan projenin, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı öncülüğünde, Yüksekova Kaymakamlığının iş birliğiyle uygulanacağını söyledi.

1,3 milyon lira bütçeli projenin 1 milyon lirasının hibe olduğunu belirten Güray, şöyle konuştu:

"Proje ile 15-29 yaş arası 200 kişiden oluşan risk altındaki gençlere mesleki ve kişisel eğitimler, rehberlik, girişimcilik, madde bağımlılığı önleme terapileri verilecek, risk altındaki gençlerin sosyal entegrasyonlarının sağlanması için farkındalık çalışmaları yürütülecektir. İstihdam edilebilirliklerinin sağlanması için İŞ-KUR ve özel sektörle bağlantı kurarak bölgede risk altındaki gençlerin eğitimine, sağlık hizmetlerine ve istihdamda yer almaya erişimlerinde destek olunacak. Proje kapsamında gerçekleştirilecek mesleki ve diğer eğitimler sonucunda 120 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

Ardından Güray ile Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar proje protokolünü imzaladı.




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