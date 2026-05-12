Esad’ın Genelkurmay Başkanı yakalandı
Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik rejimde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı yapan Tümgeneral Pilot Jaiz Hammud el Musa’nın güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü birimlerince düzenlenen operasyonla Tümgeneral Musa’nın yakalandığı duyuruldu.
Başarılı bir güvenlik operasyonu olarak nitelendirilen baskın sonucunda yakalanan Musa’nın gözaltına alındığı ifade edildi.