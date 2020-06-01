  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yüksekova’da elektrik akımına kapılan ayı telef oldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde elektrik akımına kapılan ayı telef oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 09:54:44 -
Yüksekova’da elektrik akımına kapılan ayı telef oldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde elektrik akımına kapılan ayı telef oldu.


İran sınırında bulunan Esendere beldesinin Yediveren köyündeki yaşanan elektrik arızası üzerine Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda köyün 200 metre uzağından geçen elektrik hattının zarar gördüğü belirlendi. Bölgeye giden ekipler, elektrik akımına kapılan bir ayı ile karşılaştı. Ayı bulunduğu yerden kaldırılırken, arıza ise ekiplerin çalışması sonucu giderildi.


Köy sakini Fıramerz Yemen, köyde elektrik arızası meydana geldiğini belirterek, “Ekiplerle yaptığımız çalışmalar sonucunda köyün 200 metre ilerisinde elektrik akımına kapılmış bir ayı gördük. Hemen ayıyı tellerin olduğu yerden çıkarttık. Ayının telef olduğu yere yeni direk dikildi” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı