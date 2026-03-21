Aktüel
Yüksekova’da çocukların sular altında kalan yollarda şeker mesaisi

Yüksekova'da çocukların sular altında kalan yollarda şeker mesaisi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlardan dolayı göle dönen sokalarda çocuklar, paçalarını sıvayıp suyun içerisinden geçerek bayram şekeri toplamaya çalıştı.

İlçe genelinde etkisini sürdüren sağanak ve kar erimeleri, özellikle Cumhuriyet Mahallesi 820. Sokak’ta hayatı durma noktasına getirdi.
Tahliye kanallarının yetersiz kalması sonucu biriken sular, mahalledeki ulaşımı da olumsuz etkiledi. Ramazan Bayramı vesilesiyle şeker toplamak için sokağa çıkan çocukların, paçalarını sıvayarak buz gibi suyun içerisinden geçmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Sokaktaki su seviyesinin yer yer çocukların diz hizasına kadar yükselmesi, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Vatandaşlar, mevcut durumun sadece ulaşımı aksatmadığını, aynı zamanda sağlık sorunlarına da zemin hazırladığını belirtti.

Mahalle sakinleri, "Her yağış sonrası mahallemiz bu hale geliyor. Çocuklarımız bayram sevincini yaşamak isterken çamur ve su içinde kalıyor. Altyapıdaki yetersizlik artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı. Yetkililerin bu noktada ivedilikle inceleme başlatmasını ve kalıcı bir drenaj sistemi kurmasını bekliyoruz" dedi.
İlçe belediyesi ve ilgili birimlerin, bölgedeki su tahliye çalışmaları için harekete geçmesi bekleniyor.

