Yüksekova’da aracın çarptığı köpek telef oldu Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aracın çarptığı köpek telef oldu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aracın çarptığı köpek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Van-İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İpekyolu Caddesi üzerinde yoğunluğun olduğu saatlerde bir köpek, yoldan karşıya geçmek isterken plakası öğrenilemeyen bir aracın çarpması sonucu olay yerinde telef oldu. Kanlar içinde kalan köpek yürekleri sızlatırken, sorumsuzluğun bu kadarı da pes dedirtti.

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