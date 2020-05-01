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Aktüel

Yüksekova-Van karayolunda heyelan

Yüksekova-Van karayolunda meydana gelen toprak kayması sonucu ilçenin bağlantısı kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 21:52:04 -
Yüksekova-Van karayolunda heyelan

Yüksekova-Van karayolunda meydana gelen toprak kayması sonucu ilçenin bağlantısı kesildi.


İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Köprü mevkiinde, yağışlar sonucu heyelan meydana gelirken, ana yol büyük kayalarla kapandı. Hakkari ve Van’dan Yüksekova’ya gelen vatandaşlar ise çareyi geri dönmekte buldu. Akşam saatlerinde yaşanan olayı yerinde inceleyen ekipler çalışma başlattı.


Öte yandan, başka bir felaketin yaşanmaması için güvenlik güçleri de önlemlerini aldı.

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