Anlaşma için İtalya'ya çıkarma: Mısırlı yıldız sonrası Trabzonspor durmuyor! Milan'dan takviye
Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, orta saha transferinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Serie A devi AC Milan'ın 23 yaşındaki Amerikalı yıldızı Yunus Musah'ı renklerine bağlamak için İtalyan kulübüyle resmi görüşmelere başladı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin onay verdiği transfer sürecinde kilit nokta ise Milan'ın teknik patronu Ruben Amorim'in vereceği karar olacak.