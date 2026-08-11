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Anlaşma için İtalya'ya çıkarma: Mısırlı yıldız sonrası Trabzonspor durmuyor! Milan'dan takviye

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Anlaşma için İtalya'ya çıkarma: Mısırlı yıldız sonrası Trabzonspor durmuyor! Milan'dan takviye

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, orta saha transferinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Serie A devi AC Milan'ın 23 yaşındaki Amerikalı yıldızı Yunus Musah'ı renklerine bağlamak için İtalyan kulübüyle resmi görüşmelere başladı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin onay verdiği transfer sürecinde kilit nokta ise Milan'ın teknik patronu Ruben Amorim'in vereceği karar olacak.

#1
Foto - Anlaşma için İtalya'ya çıkarma: Mısırlı yıldız sonrası Trabzonspor durmuyor! Milan'dan takviye

Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmalarında gözünü İtalya'ya dikti. Bordo-mavili yönetim, orta sahaya dinamizm ve kalite katmak amacıyla AC Milan forması giyen 23 yaşındaki Amerikalı milli futbolcu Yunus Musah’ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

#2
Foto - Anlaşma için İtalya'ya çıkarma: Mısırlı yıldız sonrası Trabzonspor durmuyor! Milan'dan takviye

Daha önce kadrosuna kattığı önemli isimlerle dikkat çeken Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin, Yunus Musah'ı yakından takip ettiği ve sergilediği performanstan oldukça etkilendiği öğrenildi. Tekke'nin raporu doğrultusunda düğmeye basan bordo-mavili kurmaylar, eski Valencia oyuncusunu transfer etmek adına Rossoneri ile ilk teması kurdu. Türk kaynaklarına göre İtalyan ekibi oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor.

#3
Foto - Anlaşma için İtalya'ya çıkarma: Mısırlı yıldız sonrası Trabzonspor durmuyor! Milan'dan takviye

Trabzonspor'un ısrarlı tutumuna karşın İtalya cephesinden gelen haberler transferin kolay tamamlanmayacağını gösteriyor. İtalyan transfer uzmanı Matteo Moretto'nun paylaştığı bilgilere göre, AC Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Amerikalı orta saha oyuncusunu takımın yeni sezon planlamasının önemli bir parçası olarak görüyor. Amorim'in oyuncunun potansiyeline güvendiği ve kadroda kalması yönünde görüş bildirdiği ifade ediliyor.

#4
Foto - Anlaşma için İtalya'ya çıkarma: Mısırlı yıldız sonrası Trabzonspor durmuyor! Milan'dan takviye

23 yaşındaki futbolcunun geleceği şu an iki farklı seçenek arasında gidip geliyor. Bir yanda Trabzonspor'un sunduğu proje ve Fatih Tekke'nin oyuncuyu kadrosunda görme arzusu yer alırken, diğer yanda Ruben Amorim'in genç yıldıza Milan'da biçtiği teknik rol bulunuyor.

#5
Foto - Anlaşma için İtalya'ya çıkarma: Mısırlı yıldız sonrası Trabzonspor durmuyor! Milan'dan takviye

Önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un masaya koyacağı teklifin detayları ve Milan yönetiminin teknik heyetle yapacağı son zirve, Amerikalı orta saha oyuncusunun kariyerine Türkiye'de mi yoksa İtalya'da mı devam edeceğini belirleyecek.

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