  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Poşet çay tüketenler dikkat! Sağlığınız elden gidebilir Alevler park halindeki tırı küle çevirdi! YouTube’dan para kazanmak isteyenlere kötü haber: Şartlar değişiyor Üniversiteden büyük buluş! Klima kullanmadan havayı 7 derece serinleten duvar ürettiler Sadece bir avucu damarlardaki tüm kalıntıyı temizliyor! Kalp yenileyen doğal mucize: Bu sadece etki yapacak Bakan Çiftçi Bulgaristan’da temaslarda bulundu! Yeni nesil suç örgütleri terör örgütlerine dönüştü TÜGVA’dan Bulanık’ta yaz okuluna veda! 2 bin 500 öğrencide mezuniyet coşkusu Yunanistan'ın kalbi Atina'da felaket! Uçaklar ve helikopterler havalandı 20 tonluk altın heyecana neden oldu: Civardaki tüm ilçeleri kazmaya hazırlanıyorlar Ebola alarmı büyüyor: Ölü sayısı bir ayda iki katına çıkt
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Avrupa’yı patates krizi vurdu: Fiyatlar yükseliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Avrupa’yı patates krizi vurdu: Fiyatlar yükseliyor

Aşırı yağışlar ve kuraklık Belçika'da tarım sektörünü kötü etkiledi. Patates üretiminde verim kaybının yüzde 30'a ulaştığı, yağış olmaması halinde kaybın yüzde 50'ye çıkabileceği belirtiliyor.

#1
Foto - Avrupa’yı patates krizi vurdu: Fiyatlar yükseliyor

Belçika'da uzun süredir devam eden aşırı sıcaklar ve kuraklık, patates başta olmak üzere sebze, meyve ve tahıl üretiminde ciddi kayıplara yol açarken, yem sıkıntısı da hayvancılık sektörünü olumsuz etkiliyor.

#2
Foto - Avrupa’yı patates krizi vurdu: Fiyatlar yükseliyor

BAZI ÜRÜNLER AÇISINDAN FELAKET Belçika'nın Le Soir gazetesinde yer alan habere göre, ülkede olağanüstü seviyelere ulaşan kuraklık ve sıcaklıklar tarımsal üretimin birçok alanında ciddi sorunlara neden oluyor. Yakın zamanda hava koşullarında belirgin bir iyileşme beklenmezken, tarım sektörü temsilcileri mevcut durumu "endişe verici" ve bazı ürünler açısından "felaket" olarak nitelendiriyor. Kuraklığın en belirgin etkileri tarım arazilerinde görülürken, çeşitli meyve, sebze ve tahıl ürünlerinde çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkıyor. İlkbahar döneminde görece elverişli hava koşullarında yetişen tahıllar, haziran sonundaki aşırı sıcaklar ve temmuzdaki kuraklıktan ciddi ölçüde zarar gördü.

#3
Foto - Avrupa’yı patates krizi vurdu: Fiyatlar yükseliyor

KAYIP YÜZDE 50'Yİ GEÇEBİLİR Özellikle büyüme döneminde yeterli su alamayan patateste verim kaybının halihazırda yüzde 30 civarında olduğu tahmin ediliyor. Gelecek haftalarda yeterli yağış gerçekleşmemesi halinde kaybın yüzde 50'ye kadar çıkabileceği öngörülüyor. Patateslerin kuraklık nedeniyle yeterli büyüklüğe ulaşamaması da üreticiler açısından ayrı bir risk oluşturuyor. Kuraklık ve aşırı sıcaklar özellikle yem maliyetlerinde artış endişesi doğuruyor. Kısmen veya tamamen açık havada yetiştirilen kümes hayvanlarında sıcaklık ve kuraklık kaynaklı sorunlar yaşanıyor. Aşırı sıcaklar tavuklarda ölüm oranlarını artırmakla birlikte hayvanların et kalitesinde de düşüşe neden oluyor. Sıcaklığın yarattığı stres tavukların yumurta üretimini de olumsuz etkiliyor.

#4
Foto - Avrupa’yı patates krizi vurdu: Fiyatlar yükseliyor

HAYVANCILIK OLUMSUZ ETKİLENDİ Ülkede tahıl üretimindeki kayıpların hayvan yemi fiyatlarını artırmasından da endişe ediliyor. Kuraklığın büyükbaş hayvancılık üzerindeki etkisi ise özellikle yem sıkıntısıyla belirgin hal alıyor. Normal şartlarda yaz aylarını meralarda geçiren hayvanlar, otlakların kuruması nedeniyle şimdiden kış dönemi için ayrılan yemlerle besleniyor. Kuraklığın Avrupa'nın geniş bir alanını etkilemesi nedeniyle çiftçilerin başka ülkelerden yem temin etme imkanları da sınırlı kalıyor. Kış aylarında bütün sürülerini beslemekte sorun yaşama ihtimali ortaya çıkan bazı yetiştiriciler hayvanlarını kesime göndermeye başlamış durumda. Aşırı sıcakların neden olduğu stres süt ineklerini de ciddi biçimde etkilerken, süt veriminde yüzde 30 ila yüzde 40 arasında düşüş yaşanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye kritik yasayı beklerken İYİ Parti'den Meclis kürsüsünde şov! Güçlükle indirildi
Gündem

Türkiye kritik yasayı beklerken İYİ Parti'den Meclis kürsüsünde şov! Güçlükle indirildi

TBMM'de Türkiye'nin yakından takip ettiği çerçeve yasa görüşmeleri sürerken İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun eylemi G..
Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı!
Gündem

Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı!

Halil Falyalı cinayeti davasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında şok rüşvet iddialarında bulunan Söylemez kardeşlerin yargıland..
Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
Gündem

Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

TBMM'de çerçeve yasa teklifi görüşmeleri sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli ile Yeni Parti lideri Özgür Özel arasında yaşanan samimi anlar ..
Aselsan’dan "Gemilerin muhafızı" Gökdeniz paylaşımı
Teknoloji

Aselsan’dan “Gemilerin muhafızı” Gökdeniz paylaşımı

ASELSAN, sosyal medya hesabından GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Eski milletvekili cinayeti canlı yayında itiraf etti!
Dünya

Eski milletvekili cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Tayland'da eski milletvekili Chalong Reawraeng'in, başkent Bangkok'ta eski bir polis yetkilisi ve yerel yönetici Thongchai Yenprasert'i sila..
Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi
Gündem

Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda günlerdir süren hararetli görüşmelerin ardından, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan 12 maddelik Çerçeve ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23