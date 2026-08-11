Avrupa’yı patates krizi vurdu: Fiyatlar yükseliyor

BAZI ÜRÜNLER AÇISINDAN FELAKET Belçika'nın Le Soir gazetesinde yer alan habere göre, ülkede olağanüstü seviyelere ulaşan kuraklık ve sıcaklıklar tarımsal üretimin birçok alanında ciddi sorunlara neden oluyor. Yakın zamanda hava koşullarında belirgin bir iyileşme beklenmezken, tarım sektörü temsilcileri mevcut durumu "endişe verici" ve bazı ürünler açısından "felaket" olarak nitelendiriyor. Kuraklığın en belirgin etkileri tarım arazilerinde görülürken, çeşitli meyve, sebze ve tahıl ürünlerinde çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkıyor. İlkbahar döneminde görece elverişli hava koşullarında yetişen tahıllar, haziran sonundaki aşırı sıcaklar ve temmuzdaki kuraklıktan ciddi ölçüde zarar gördü.