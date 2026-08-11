Kefen gönderip 8 yerinden bıçaklamıştı: O caninin ifadesi orta çıktı!
Adana'da eski eşine kefen gönderip 8 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun (56), emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Adana'da eski eşine kefen gönderip 8 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun (56), emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı.
Olay, önceki gün Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi.
10 YILLIK BELA Ayşe Katırcı, 10 yıl önce boşandığı ancak kendisini tehdit etmeye devam ettiği öne sürülen eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından evinde 8 bıçak darbesiyle yaralandı.
Gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR Katırcı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Katırcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Tanrıkulu'nun saldırının ardından sakin şekilde sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.
8 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ Yaklaşık 25 yıl evli kaldığı eski eşine bir süre önce, "Sana mezar yeri aldım" şeklinde mesaj gönderip kefen yolladığı öne sürülen Tanrıkulu hakkında, bugüne kadar uyguladığı şiddet olayları nedeniyle 8 kez uzaklaştırma kararı verildiği ileri sürüldü.
Olayın ardından kaçan Arif Tanrıkulu, Pozantı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Tanrıkulu'nun, "Konuşmak için gitmiştim, bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım." dediği belirtildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23