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Aktüel Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için tercih başvuruları başladı
Aktüel

Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için tercih başvuruları başladı

Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 9 Ekim saat 23.59'a kadar yapabilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:04:27 -
Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için tercih başvuruları başladı

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) milli sporcu yerleştirme işlemleri için adaylardan tercihler alınıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS kılavuzuna göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için bugünden itibaren 9 Ekim saat 23.59'a kadar tercih yapabilecek.

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacak.

Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin; "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacak.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek. Değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek.

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