Yüksek tansiyon, kişilerde yıllarca herhangi bir belirtiye neden olmadan varlığı sürdürebilir. Ancak yıllar ilerledikçe belirtiler ortaya çıkabilir. Yüksek tansiyon uzun vadede kalp yetmezliği, inme, görme problemleri, kalp krizi, hafıza kaybı ve yüksek kolesterol gibi pek çok rahatsızlığa yol açabilir.

Birçok araştırmacı, belirli gıdaların yüksek tansiyonu düşürebileceğini buldu. Araştırmalara göre bazı besinler tansiyonu düşürüyor. Araştırmalar, belirli gıdaların hem hemen hem de uzun vadede kan basıncını düşürebileceğini gösteriyor.

Yüksek tansiyona karşı besinler

Yoğurt

Yoğurt tüketen yüksek tansiyon hastalarının tansiyonlarının tutarlı şekilde düştüğü belirlenen araştırmanın sonuçları, International Dairy Journal'de yayımlandı. Diğer yandan, yoğurt tüketiminin, tansiyonu normal seviyede olan kişilerin tansiyonunda değişikliğe yol açmadığı gözlemlendi.

Yaban mersini

Araştırmalar, özellikle yaban mersini ve çilek olmak üzere en yüksek antosiyanin alımına sahip olanların, düşük antosiyanin alımı olanlara kıyasla yüksek tansiyon riskinde yüzde 8 azalma olduğunu gözler önüne seriyor.

Pancar

Pancar suyu içmek kısa ve uzun vadede kan basıncını düşürebilir. Araştırmalara göre 4 hafta boyunca her gün 1 bardak pancar suyu içen hipertansiyonlu kişilerde kan basıncı düşüyor. Birçokları için bu değişiklik kan basıncını normal aralığa getirdi.

Bitter çikolata

Araştırmalar 15 denemeden biri, kakao açısından zengin çikolatanın hipertansiyon veya prehipertansiyonu olan kişilerde kan basıncını düştüğünü göstermektedir.

Kivi

Araştırmacılar elma ve kivinin hafif yüksek tansiyonu olan insanlar üzerindeki etkilerini karşılaştırdılar. Buna göre, günlük bir porsiyon kivi, seviyesi hafif yükselmiş kişilerde kan basıncını düşürebilir.

Yulaf

Yulaf, beta-glukan adı verilen bir lif türü içerir. Bazı araştırmalara göre, beta-glukan kan basıncını da düşürebilir. Güne bir kâse yulaf ezmesi ile başlayın ya da et veya vejeteryan burger köftelerine doku vermek için ekmek kırıntıları yerine yulaf ezmesi kullanın.

Yüksek tansiyon nedir?

Kan basıncı için ideal değerler büyük tansiyon 120 mmHg, küçük tansiyonun ise 80 mmHg civarında olmasıdır. Üst üste iki gün ve iki kez yapılan ölçümlerde büyük tansiyonun 140 mm Hg ve üzerinde ya da küçük tansiyonun 90 mm Hg ve üzerinde olmasına hipertansiyon (yüksek tansiyon) adı verilmektedir