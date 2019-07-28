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Yüksek tansiyon ile başa çıkmanın yolları nelerdir?

Hiper tansiyon hastası olmamak için bu yöntemleri uygulamanız sağlığınız için son derece yararlı olacaktır.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:21
Yüksek tansiyon ile başa çıkmanın yolları nelerdir?

Yüksek tansiyon yani hiper tansiyon birçok nedene bağlı olarak gelişen kan basıncı yüksekliğidir. Hiper tansiyon genetik yatkınlık ve aşırı tuz tüketiminin yanı sıra stres kaynaklı da meydana gelebilir. Tansiyonun aniden yükselmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon zaman içinde kalp hastalıklarına da sebep olur. Bu nedenle doktorunuzun belirttiği ilaçları kullanmak, tedavinizi yarım bırakmamak sağlığınız için son derece önemlidir. Kullanacağınız ilaçların yanı sıra bazı noktalara dikkat ederek de yüksek tansiyonunuzu kontrol altına alabilirsiniz.

Kilo kontrolü önemli

Kilo bedeninizde bir şeylerin yanlış gitmesinin en önemli nedenlerinin başında gelir. Yüksek tansiyonun yanı sıra kalp ve beyin sağlığınız için de kilo kontrolüne önem vermeniz gerekiyor.

Paket gıdalardan uzak durun

Sağlıklı bir bedene sahip olmak istiyorsanız; paket gıdalardan ve hazır yemekler uzak durmanız gerekiyor. Söz konusu bu ürünler hem katkı maddeleri içeriyor hem de bolca tuz. Ayrıca gazlı ve şekerli içecekleri de hayatınızdan çıkarmanız sağlığınız için son derece önemli.

Potasyum ve magnezyum önemli

Yapılan bilimsel çalışmalar yüksek tansiyonun dengelenmesi için düzenli olarak potasyum ve magnezyum tüketilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Düzenli ve ölçülü miktarda muz, ıspanak, lahana, brokoli, brüksel lahanası ve kabak çekirdeği tüketebilirsiniz.

Stresten uzak durun

Modern zaman, stresi yaşamlarımızın başköşesine yerleştirdi. Uzmanlar birçok hastalığın temelinin stres olduğunu vurguluyor. Doktora gittiğinizde size mutlaka stresten uzak kalmanızı tavsiye eder. Elbette, stresten uzak kalmak çok önemli ancak bunu başarmak gerçekten güç. Bu nedenle fazla kaygılı ve stresli olmamak için her gün bir fincan papatya ya da zencefil çayı tüketebilirsiniz.

Çikolatadan vazgeçmeyin (!)

Kalp ve beyin sağlığı için kakao oranı yüksek çikolata tüketmek son derece önemlidir. Her gün bir, iki parça elbette parçalar küçük olmak koşuluyla bitter çikolata yiyebilirsiniz. Çikolatanın içerisindeki kakao tansiyonunuzun dengelenmesine yardımcı olun. Unutmadan söyleyelim, 'çikolata' sağlıklı dediğimiz için bolca süt içeren çikolatalardan tüketmeyin!

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:21
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