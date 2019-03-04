0553 313 94 23

Yüksek sesle müzik dinlediği için arkadaşını öldüren Afgan yakalandı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını bıçaklayarak öldüren Afganistan uyruklu zanlı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 18:48
Yüksek sesle müzik dinlediği için arkadaşını öldüren Afgan yakalandı

Aksaray'da, kendisi gibi Afganistan uyruklu arkadaşı Ferzat Navsandı'yı (22), vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed Bin K. (23),  polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi, Zafer Mahallesi, Reyis Çaban Öztürk Caddesi'nde meydana geldi. Cep telefonuyla konuşan Muhammed Bin K., yürüyen ve yüksek sesle telefondan müzik dinleyen Ferzat Navsandı'yı uyardı. Bunun üzerine iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine kaçmaya çalışan Navsandı'nın peşinden giden Kadir, yanında bulunan bıçakla arkadaşını 6 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Navsandı yaşamını yitirdi. 

Görgü tanıklarının polise verdikleri ifadede, adını Nasir olarak bildikleri Muhammed Bin K. ile ölen Navsandı'nın birlikte yürüdüğünü, yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle aralarında çıkan tartışmanın  bıçaklamayla sonuçlandığını söyledi. Polis, kent merkezi girişi ile şehirlerarası otobüs terminalinde arama yaptı, ancak saldırgan, Eski ilçesinde bir yakının evinde, olayda kullandığı bıçak ve üzerinde kanlı kıyafetleriyle yakalandı.

Afganistan'da askeri eğitim alan Muhammed Bin K.'nin, olayın ardından polisi arayıp, Aksaray kent merkezine kaçtığını ve orada teslim olacağını, tekrar aradığında ise Konya'ya gittiğini söyleyerek polisi yanıltmaya çalıştığı öğrenildi. Muhammed Bin K., yapılan sorgulamanın ardından bugün  adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:48
  1. Konya
  2. Aksaray
  3. Sultanhanı ilçesi
  4. Cinayet
  5. katil yakalandı
  6. Ferzat Navsandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu kirpinin öldürülmesi
    1. Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu..
    2. Hatırlandıkları için memnun kaldılar
    3. Volvo, otomobillerin hızını 180..
    4. "Çok kırılgan bir takımız"
    5. Rusya 'Skripal' olayında İngiltere'yi..
    6. Yeni içme suyu hattında ilk eve su..
    7. Bakan Dönmez: “AK Parti belediye..
    8. Mitsubishi Electric'ten "evden uzaya"..
    9. Korsan ödeme noktaları için aboneleri..
    10. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin..
    11. Yeni S-400'ler teslim edildi
    12. Güney Afrika'ya Türk Cumhurbaşkanı..
    13. Kalp krizi neden olur?
    14. AK Parti'nin Bartın mitingi
    15. Nemrut yolu kardan temizleniyor
    16. ABD, İsrail'e THAAD hava savunma..
    17. AK Parti'nin Bartın mitingi
    18. Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor..
    19. Hollanda'da camiye İslamofobik..
    20. Çöp poşetinin içinde ölü bulunan..
    21. Başkan Tok: “Mega projeleri İlkadım’a..
    22. Yüksek sesle müzik dinlediği için..
    23. NATO'dan Rusya'ya INF çağrısı
    24. Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar..
    25. "İstanbullu kimliğini benimseyelim"
    26. Tecavüzler ülkesinde 'sapık' dehşeti!
    27. Milli Piyango'dan oynanma saati..
    28. Erciş'te minibüs otomobile çarptı: 1..
    29. Mısır'dan futbolcu mu çıkar? Salah'ı..
    30. Başkent’te belediye otobüsü kaza..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk