Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Mersin İl Seçim Kurulu’nun Burhanettin Kocamaz’ın Demokrat partiden aday olamayacağına dair kararına yapılan itirazı reddetti.
IHAAW181349-SIY/27-02-2019- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Mersin İl Seçim Kurulu’nun Burhanettin Kocamaz’ın Demokrat partiden aday olamayacağına dair kararına yapılan itirazı reddetti.27 Şubat 2019 Çarşamba 18:19
IHAAW181349-SIY/27-02-2019- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Mersin İl Seçim Kurulu’nun Burhanettin Kocamaz’ın Demokrat partiden aday olamayacağına dair kararına yapılan itirazı reddetti.27.02.2019 18:13:49TSINNNN
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