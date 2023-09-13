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Teknoloji Yüksek radyasyon sebebiyle iPhone satışını yasakladılar!
Teknoloji

Yüksek radyasyon sebebiyle iPhone satışını yasakladılar!

Yeniakit Publisher
2023-09-13 14:03:00 -
Yüksek radyasyon sebebiyle iPhone satışını yasakladılar!

iPhone 12'nin yaydığı ve vücut tarafından emilmeye yatkın elektromanyetik dalga miktarının izin verilenden daha fazla olduğunu tespit edildi.

iPhone 12'nin yaydığı ve vücut tarafından emilmeye yatkın elektromanyetik dalga miktarının izin verilenden daha fazla olduğunu tespit edildi.

Fransa, çok fazla elektromanyetik radyasyon yaydığı için Apple'dan ülkedeki iPhone 12 satışlarını durdurmasını ve mevcut telefonları onarmasını istedi.

Radyo frekanslarını düzenleyen Fransız kuruluşu ANFR, yapılan testlerde telefonun yaydığı vücut tarafından emilmeye yatkın olan elektromanyetik dalga miktarının izin verilenden daha fazla olduğunu tespit etti.

ANFR'den yapılan açıklamada "modelin vücut tarafından elektromanyetik emilim sınırını aşması" nedeniyle Apple'a iPhone 12'yi 12 Eylül'den itibaren Fransız pazarından çıkarması emrinin verildiği belirtildi.

Telefonun elde veya cepte tutulduğu durumlarda vücut tarafından kilogram başına 5,74 watt elektromanyetik enerji emiliminin tespit edildiği belirtildi.
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Bu tür testlerde Avrupa genelinde belirlenen standart kilogram başına 4,0 wattlık soğurma seviyesi olduğu vurgulandı.

ANFR "Halihazırda satılan telefonlarla ilgili olarak, Apple'ın en kısa sürede etkilenen telefonları uyumlu hale getirmek için düzeltici önlemler alması gerekiyor. Aksi takdirde Apple onları toplatmak zorunda kalacak," dedi.

Öte yandan ANFR, beş santimetre mesafeden emilen elektromanyetik radyasyonu ölçen testlerin kilogram başına 2,0 watt sınırına uygun olduğunu kaydetti.

Fransa gibi bazı ülkelerdeki düzenleyici kuruluşlar, olumsuz sağlık etkilerini önlemek amacıyla cep telefonlarının yayabileceği elektromanyetik radyasyon miktarına sınırlamalar getirebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü ise çok sayıda araştırma sonucunda "cep telefonu kullanımının sağlık üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin tespit edilmediğini" belirtiyor.

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