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Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna öğle yemeği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni sonrası Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen öğle yemeğine katıldı

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:43
Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna öğle yemeği

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni sonrası Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen öğle yemeğine iştirak etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemekte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yüksek yargı üyeleri ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu hazır bulundu.

Öte yandan yemeğe KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Katar Temyiz Mahkemesi Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Dr. Hassan Almohannadi katıldı.


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:43
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