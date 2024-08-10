Yüksek maaş almak için ne zaman emekli olmalı? İşte yanıtı

Yüksek emekli maaşı almak isteyenler 2024 ve 2025 yılı arasındaki farkı SGK Güvenlik Uzmanı Murat Bal açıkladı. İşte daha yüksek emekli maaşı almak için notlar...

Emekli olmaya hak kazanan birçok kişi 'bu yıl mı emekli olmalıyım, gelecek yıla mı bırakmalıyım?' sorusunu soruyor.

Doğru zamanda emekli olarak en avantajlı maaşı almak isteyenler için o merak edilen sorunun yanıtı haberimizde.

2024'TE Mİ EMEKLİ OLMALI 2025'E Mİ ERTELENMELİ?

Emekli olmaya hak kazanan birçok kişi bu yıl mı emekli olmalıyım gelecek yıla mı bırakmalıyım? Sorusunu soruyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal merak edilen detayları tek tek anlattı. Bal, "Şu anki mevzuatımız düşünüldüğünde, yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde 2024 yılında emekliliği hak eden kişilerin 2024 yılında emeklilik dilekçelerini vermelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

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MAAŞINIZ 3'TE 1 DÜŞÜK OLABİLİR

Çünkü 2025 yılına kalırlarsa eme4kli maaşlarında yüzde 30'un üzerinde bir düşme olacak. Bal "Bugün itibariyle 2024'te emekli olmakla 2025'te emekli olmak arasında maaşınızda 3'te 1 oranında azalma olabilir. Bu bir sefere mahsus değil kalıcı olarak bundan sonraki maaşınızın yani kök maaşınızın 3'te 1 düşmüş olabilir" dedi.

PEKİ MAAŞ NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maşları nasıl hesaplanıyor. İşte basamak basamak o tablo.

- Eğer 2024 yılında emekli olduğunuzda maaşınız 15.800 lira olacaksa 2025 yılında emekli olduğunuzda bu maaş 11.640'a düşecek.

- Eğer 2024 yılında emekli olduğunuzda maaşınız 25.200 lira olacaksa 2025 yılında emekli olduğunuzda bu maaş 18.560'a düşecek.

- Eğer 2024 yılında emekli olduğunuzda maaşınız 40.500 lira olacaksa 2025 yılında emekli olduğunuzda bu maaş 29.610'a düşecek.

Sosyal Güvenli Uzmanı Murat Bal uyardı ve şöyle dedi; Eğer 2025'te emekli olunursa düşük rakam kalıcı olacak ve artık bundan sonra bu düşük maaş üzerinden artışlar gerçekleşecek. Dolayısıyla emeklilik hayatı boyunca 3'te 1 emekli maaşı kaybına uğrayacaksınız. Dolayısıyla bunu iyi değerlendirmek gerek.