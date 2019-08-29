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Yüksek kolesterol hastalık sebebi

Kardiyoloji Uzmanı Dr.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:25
Yüksek kolesterol hastalık sebebi

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nurtaç Özer, kişide birçok sağlık sorununa sebep olan kolesterole karşı belirli aralıklarla ölçümler yapılması ve gerekli tedavinin bir an önce başlatılması gerektiğini söyledi.


Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Polikliniği Uzmanı Dr. Nurtaç Özer, kalp ve damar hastalıkları, kalp krizi ve inme(felç) gibi birçok sağlık sorunun başlıca nedeni olan kolesterole karşı uyarıda bulunarak bilgiler verdi. Özer, "Kolesterol beyin, sinirler, kalp, bağırsaklar, kas ve karaciğer başta olmak üzere tüm vücutta yaygın olarak bulunan ve yaşam için gerekli mum kıvamında yağımsı bir maddedir. İnsan vücudu kolesterolü kullanarak birçok hormon, D vitamini ve yağları sindiren safra asitlerini üretmektedir. Fakat kolesterolün fazlalığı da insanda önemli sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Vücudumuz için kanda az miktarda kolesterol bulunması yeterlidir. Fakat kanımızda artış gösteren kolesterol kan damarlarında birikerek, damarlarının sertleşmesine, daralmasına sebep oluyor. Bu da kalbi besleyen atardamarlarda kolesterol birikimine sebep olursa kalp krizi, böbrek damarlarında olursa yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliğine, şah damarında birikirse felç gelişimine yol açabilir. Kolesterol seviyesini etkileyen en önemli faktörler besinler yolu ile alınan yağların türü ve miktarıdır. Kolesterol seviyesini düşürmek için, yağlı sığır ve koyun eti, tam yağlı süt ve peynir, tereyağı gibi ürünlerden ve margarinden mümkün olduğunca uzak durmak gerekir. Tercihen yemeklerde zeytinyağı ve soya yağı ve mısır özü kullanmak en doğru karardır. Bu gibi hastalıkların önüne geçilebilmesi ve erken fark edilebilmesi için kolesterol seviyelerinin düzenli kontrol edilmesini vebelirli aralıklarla kolesterol ölçümleri yapılmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:25
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