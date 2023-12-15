Yüksek kar vaadiyle dolandıran dolandırana!

Seçil Erzan’ın ‘Fatih Terim Fonu’ adı altında Galatasaraylı futbolcuları dolandırmasıyla gündeme oturan yüksek getirili fon vaadiyle dolandırıcılığın benzerleri Türkiye’nin farklı farklı yerlerinde gün ışığına çıkıyor. İstanbul’da 100 milyon dolar, İzmir’de 100 milyon TL gibi çok büyük rakamlar dolandırıcıların yaptığı iddia edilen vurgunlar...

1- İZMİR’DE MUHASEBECİDEN 100 MİLYON TL’LİK VURGUN İDDİASI

İZMİR’in Tire ilçesinde, kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıttığı belirtilen Betül G.’nin, vatandaşları yüksek kâr vaadiyle para toplayarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırıp, ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. 50’nin üzerindeki kişinin şikâyetçi olduğu Betül G.’nin daha önce birkaç kez gözaltına alındığı ancak savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Tire’de iddiaya göre, kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıtan Betül G., yüksek kâr payı vaadiyle vatandaşlardan para topladı. Parayı işleterek kazanç sağladığı ileri sürülen Betül G., başlangıçta kâr paylarını ödedi. Ancak her geçen gün para topladığı kişilerin sayısı artan Betül G., bir süre sonra kâr payı ödemeyi kesince 50’den fazla kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip, şikâyetçi oldu.

Para topladığı kişileri yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen Betül G., birkaç kez polis tarafından gözaltına alındı, ancak savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Şikâyetçilerin sayısının giderek artması üzerine Betül G.’nin ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.

2- BANKACIDAN 100 MİLYON DOLARLIK VURGUN

İSTANBUL Kadıköy’de bir kamu bankasında çalışan Ü.G.’nin yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Şüpheli hakkında 2022 yılında şikâyetler olması nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı. Ü. G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Ü.G.’nin kurbanlarından olduklarını belirten 15 kişilik grup, Anadolu Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Grubun Ü.G. hakkında suç duyuruları bulunduğunu belirten avukat Abdullah Bişaroğlu, “Ü.G. etrafındaki insanlardan çeşitli miktarlarda paralar toplayarak yüksek kâr vaadinde bulundu. Akabinde de bu paraları alarak ortalıktan kayboldu. Kamuoyunu meşgul eden futbolcular kadar belki de ünlü olmadıkları için dosyalarında hiçbir ilerleme kaydedilmiyor” ifadelerini kullandı.

Bişaroğlu, “100 milyon doların üzerinde bir paranın Ü.G. isimli şahsa havale edildiğini biliyoruz. Bu havalelerin altın gönderme, Euro gönderme, elden para verme şeklinde olduğunu biliyoruz. Başta küçük bir miktar aldıktan sonra yüzde 4 oranında kâr vaat ediyor. Akabinde bu paranın arttırılması şartıyla kâr marjı yüzde 5’e, yüzde 6’ya ve yüzde 7’ye çıkarılıyor.

200’E YAKIN MAĞDUR

Böylece insanların daha çok para getirilmesi sağlanıyor. Banka içerisinde bir para alışverişi en azından müştekiler arasında yok. Futbolcular kadar ünlü olmayabilirler ama bu insanlar futbolculardan çok daha fazla para kaptırdılar ve futbolculardan çok daha fazla sayıdalar, 200 kişiden bahsediyoruz” diye konuştu.

Bu arada Ü.G.’nin suç duyurularının ardından bankadaki görevine son verildiği kaydedildi. Kadıköy’deki banka şubesinin de taşındığı belirtildi.