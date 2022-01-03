Yüksek hızlı tren YHT bilet fiyatları kaç TL oldu? YHT biletlerine ne kadar zam geldi?
Elektrik, doğalgaz, Marmaray ile köprü ve otoyollar yapılan zam sonrası yüksek hızlı tren bilet fiyatları sorgulanmaya başlanmıştı. Yüksek hızlı tren bilet fiyatları ne kadar? Hızlı tren bilet zammı ne kadar? Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı ne kadar? Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatı kaç TL? İstanbul-Eskişehir YHT bilet ücreti ne kadar?
Elektrik, doğalgaz, Marmaray ile köprü ve otoyollar yapılan zam sonrası yüksek hızlı tren bilet fiyatları sorgulanmaya başlanmıştı. Yüksek hızlı tren bilet fiyatları ne kadar? Hızlı tren bilet zammı ne kadar? Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı ne kadar? Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatı kaç TL? İstanbul-Eskişehir YHT bilet ücreti ne kadar?
TCDD tarafından Yüksek Hızlı Tren seferleri bilet ücretleri YHT ile yolculuk yapacaklarca merak ediliyor. İşte YHT Ankara-İstanbul, Konya - Ankara, İstanbul-Eskişehir, Konya - Eskişehir bilet fiyatları.
Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı ne kadar?
Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 45 TL’den 53.5, gidiş-dönüş ücreti 90, Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 118 TL’den 143 TL’ye yükseldi. Konya-Ankara arası sefere yüzde 16, Konya-İstanbul arası sefere de yüzde 21 zamlanmış oldu.
Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatı kaç TL?
Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 98.5 lira olan bilet fiyatı 118.5 lira olurken gidiş-dönüş ücreti ise 202 lira olarak belirlendi.
İstanbul-Eskişehir YHT bilet ücreti ne kadar?
Eskişehir-Ankara arası 43.5 lira olan YHT bileti 52.5 lira olurken, 74 lira olan gidiş-dönüş biletinin fiyatı ise 90 lira oldu. 37 lira olan genç tarife ücreti ise 45 lira oldu. İstanbul-Eskişehir arası 64 lira olan bilet fiyatı 77 lira olurken, gidiş-dönüş ücreti ise 109 liradan 131 liraya artırıldı.
Eskişehir-İstanbul YHT ücretleri
Eskişehir-İstanbul arası genç tarife ücreti ise 54.5 liradan 65.5 liraya artırıldı.
55 lira olan Eskişehir-Konya arası YHT bileti de 66 liraya çıkartılırken 94 lira olan gidiş-dönüş ücreti ise 113 liraya çıkartıldı.
Konya-Eskişehir YHT bilet fiyatları
Konya-Eskişehir arası genç tarife ücreti ise 47 liradan 56.5 liraya çıkartıldı. Zamlı tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.
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