Yüksek Hızlı Tren seferleri neden yapılmıyor? Yüksek Hızlı Tren seferleri ne zaman başlayacak?
Adapazarı-Pendik seferi yüksek hızlı teren seferleri neden yapılmıyor? Söğütlüçeşme-Konya YHT seferleri neden yok? soruları yüksek hızlı trens ile yolculak yapacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Tuzla'da Adapazarı-Pendik seferi ni yapan tren ile Söğütlüçeşme-Konya seferleri yapan YHT kafa kafaya çarpışmaya ramak kala durdu. Facianın eşinden dönülen bu olay sonrası yüksek hızlı tren seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Peki Yüksek Hızlı Tren seferleri ne zaman başlayacak?
Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla tersane istasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT’ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Aksayan seferlerin kısa sürede başlayacağı bildirildi.
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Ankara ile Sivas arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürmesi hedeflenen YHT hattının performans testleri başlamıştı. Yakın zamanda açılması beklenen Ankara Sivas YHT bilit fiyatları da merak ediyordu.
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları:
Ankara-Sivas YHT ücretleri hızlı trenin tam faaliyete geçmesiyle birlikte belli olacak. İstanbul > Konya, Konya > İstanbul Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarını öğrenmek ve online tren bileti satın almak için aşağıda yer alan "eybis" Elektronik Yolcu Bilet İşlemleri Sistemini kullanabilirsiniz. İstanbul (Halkalı) Konya Yüksek Hızlı Tren standart bilet temel ücreti 114.00 TL'dir. Bu fiyat bilet satın alırken farklılık gösterebilir.
Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri
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