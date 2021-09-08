Yüksek Hızlı Tren seferleri neden yapılmıyor? Yüksek Hızlı Tren seferleri ne zaman başlayacak?

Adapazarı-Pendik seferi yüksek hızlı teren seferleri neden yapılmıyor? Söğütlüçeşme-Konya YHT seferleri neden yok? soruları yüksek hızlı trens ile yolculak yapacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Tuzla'da Adapazarı-Pendik seferi ni yapan tren ile Söğütlüçeşme-Konya seferleri yapan YHT kafa kafaya çarpışmaya ramak kala durdu. Facianın eşinden dönülen bu olay sonrası yüksek hızlı tren seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Peki Yüksek Hızlı Tren seferleri ne zaman başlayacak?