Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti İstanbul’da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ilk defa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan’ın gerçekleştirdiği test sürüşü ile Avrupa Yakasına geçti.

Gebze-Halkalı Banliyö hattında sona doğru gelinirken test sürüşleri başladı. İlk test sürüşü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan tarafından gerçekleştirdi. Söğütlüçeşme İstasyonu’ndan test sürüşüne başlayan Bakan Turan hattın Halkalı istasyonuna kadar gerçekleştirdi. Böylelikle Yüksek Hızlı Tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti. Bakan Turan hattın Martın ilk haftası açılacağı müjdesini vererek, “Geldiğimiz noktada Gebze-Halkalı arası tüm güzergahta inşa faaliyetleri ile sinyalizasyon faaliyetleri tamamlanmıştır. Martın ilk haftasında açılışa hazır hale getireceğiz, banliyö ve hızlı tren hattının işletmeye açılma noktasında istasyonlarda mimari sonlandırma çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün de sizlerin huzurunda test ve devreye alma işlemlerini başlatmış oluyoruz. 24 saat esaslı olarak deneme işletmesi testlerini yaparak, hattı Mart ayının ilk haftasında sinyalli ve sertifikalı şekilde ve açılışa hazır hale getirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

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