Yüksek faiz elleri kolları bağlıyor! Yatırım iştahı kapalı

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Batı ülkelerinde faiz oranları adım adım düşürülüyor. Türkiye’de ise aksine faiz oranları ya arttırılıyor ya da sabit tutuluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artışlarından ötürü kredi alamayan irili ufaklı firmalar, yeni yatırımlar yapmaktan imtina ediyor. Zor dönemden geçen bu firmaların yetkilileri tarafından “Yüksek faiz oranları projelerimizi raflardan indirmemizi önlüyor” deniliyor.

Yakınmalara kulak veren TCMB’nin dün politika faiz oranını yüzde 45’te bırakma kararı alması da reel sektör temsilcilerini mutlu etmedi. Üretici ve ihracatçı dernekleri, kararın yatırım iştahını kabartmayacağını vurguladı.

REKABETÇİLİĞİN ÖNÜNDE BÜYÜK ENGEL

Akit’e konuşan KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özgenç, faiz oranlarının ekonominin paydaşlarını sıkıntıya soktuğunu anlattı. Özgenç, şunları dile getirdi:

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“TCMB, her ne kadar politika faiz oranını yüzde 45’e sabitlese de esnaf ve tüccar kredi kullanamaz hâlde. Çünkü TCMB’de yüzde 45 olan faiz oranı, bankalarda yüzde 50’yi geçiyor hatta yüzde 55’e varıyor. KOBİ’ler para bulamıyor. Zira faiz oranları zirvede. 300 bin lira krediye 130 bin lira faiz ödenmesi anlaşılır bir durum değil. Yüzde 55 faizle hiçbir KOBİ işini büyütemez, rekabetçi olamaz. Bankaların muslukları kısmaları, 9-12 ay vadeyle kredi verir noktaya gelmeleri çok ürkütücü. Kredi alamamak KOBİ’leri, Avrupa’yla rekabette geride bırakıyor. Faiz oranları artıyor ama enflasyon düşmüyor. TCMB’de faiz yüzde 45 ama TÜFE’de yüzde 10 azalış yok.

Demek ki bu taktik tutmuyor. Kredi alamayan firmalar, ne ilave yatırım yapıyor ne de üretim artışına gidiyor. ‘Bekle-gör’ modunda ilerliyor. TCMB’de faiz oranı minimum yüzde 10-15 olmalı. Olmalı ki firmalar kredi kullansınlar, yatırım yapsınlar, eleman istihdam etsinler.”

PARALAR BANKALARA YÖNLENDİRİLİYOR

Özgenç, ilaveten şunları kaydetti:

“Yüzde 55 faizin ekonomi paydaşlarına zararı dokunur. Üretim, ihracat, tüketim yavaşlar. Yatırımdan kaçınılır, paralar bankalara yönlendirilir. Doğal olarak istihdam daralır. Ricamız ilgili birimlerin gerekli adımları atmalarıdır. Bu faizle kredi alınmasının mümkün olmadığını ekonomi yönetimine aktarmalarıdır. Malumunuz, Cumhurbaşkanı’mız da faiz oranlarının yüksekliğinden dert yanıyordu. 14 Mayıs seçimlerinin ardından göreve gelen ekonomi yönetimi, faiz oranlarını art arda arttırdı ama fiyatlar geriye gelmedi. Demek ki çözüm bu değil.”