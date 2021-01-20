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Gündem Yüksek dağlarda 1.5 metre kar ve -10’da vatan nöbeti
Gündem

Yüksek dağlarda 1.5 metre kar ve -10’da vatan nöbeti

Kayak pistleri tatilciler için kar beklerken üs bölgelerinin bulunduğu yüksek rakımlı dağlar ile harekat bölgelerindeki Mehmetçik, zorlu hava şartlarında vatan görevlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 14:45:00 - 2021-01-20 14:46:19
Yüksek dağlarda 1.5 metre kar ve -10’da vatan nöbeti

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 72’sinde gece sıcaklıkları eksi 10 derecenin altına inerken birçok üs bölgesinde kar kalınlıkları 1,5 metreyi aştı. Kayak merkezlerinin dahi istenen kar kalınlığına ulaşamadığı yurt genelinde Türk ordusu, binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altındaki zirvelerde terör operasyonlarına da devam ediyor. Mehmetçik geçen ay içinde 8’i büyük çaplı 35’i orta çaplı olmak üzere 43 operasyonu zorlu arazi ve hava koşullarında başarıyla gerçekleştirdi. Söz konusu operasyonlar sonucunda 226 terörist etkisiz hale getirildi.

2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 2 teröristin daha terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Terör örgütüne 2010 ve 2014'te katılan teröristlerin, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 3'e yükseldi.

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