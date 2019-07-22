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Yukatel Denizlispor'un ikinci etap kampı başladı

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz:- "Bu dönemde saha çalışmalarına biraz daha önem vereceğiz. Hazırlık maçları yapacağız. İki üç tane daha maç organize edeceğiz. İkinci etap çalışmaları içinde eksik noktalarımıza takviyelerin yapılmasını bekleyeceğiz. Mücadele gücü yüksek bir takım yaratmak için her şeyi yapıyoruz"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 23:56
Yukatel Denizlispor'un ikinci etap kampı başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, yeni sezonda mücadele gücü yüksek, seyir keyfi olan bir takım oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Birinci etap kamp çalışmalarını Altay ile yaptığı hazırlık maçı ile sonlandıran Yukatel Denizlispor, 3 günlük aranın ardından ikinci etap çalışmalarına Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki antrenman sahasında gerçekleştirdi.

Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde çalışan yeşil-siyahlı ekipte, çalışmalara bazı yabancı futbolcuların katılmadığı gözlendi.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas organizasyonlarıyla tamamlandı.

Teknik direktör İldiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk etap kamp çalışmalarını değerlendirerek, şöyle konuştu:

"Yeni sezon hazırlıklarımızı aralıksız devam ediyoruz. İlk etap kamp çalışmalarını hazırlık maçıyla tamamladık. Bir taraftan çalışıyoruz, bir taraftan takıma yeni oyuncular kazandırarak yeniden yapılanıyoruz. Afyonkarahisar kamp için çok uygun bir yer. Hava ve oteller çok güzel. İlk etap çalışmaları çok verimli geçti. İlk etap çalışmaları süresince 6-7 yeni oyuncumuz takıma katıldı. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. 6 oyuncu daha bu takıma katacağız."

İkinci etap kampıyla ilgili de bilgiler veren İldiz, "Bu dönemde saha çalışmalarına biraz daha önem vereceğiz. Hazırlık maçları yapacağız. İki üç tane daha maç organize edeceğiz. İkinci etap çalışmaları içinde eksik noktalarımıza takviyelerin yapılmasını bekleyeceğiz. Mücadele gücü yüksek bir takım yaratmak için her şeyi yapıyoruz. Genel anlamda yeni transferlerin de performansından memnunum. Bizim ligimizi tanıyan arkadaşları tercih etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

İldiz, ilk hafta oynayacakları Galatasaray maçını ise hiç düşünmediklerini, yeni yapılanmaya öncelik verdiklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 23:56
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