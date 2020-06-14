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Spor

Yukatel Denizlispor'da koronavirüse rastlanmadı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:24:00 -
Yukatel Denizlispor'da koronavirüse rastlanmadı

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 27. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Kulübün açıklamasına göre Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, deplasmana gidecek kafileye seyahat öncesi yapılan testlerde Kovid-19'a rastlanmadı.

Öte yandan, yeşil-siyahlı kafile, yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Sivas'a gitti.


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