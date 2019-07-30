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Yukatel Denizlispor'a Polonyalı orta saha

- Süper Lig'in yeni ekibi, 25 yaşındaki Radoslaw Murawski ile bir yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzaladı

30 Temmuz 2019 Salı 15:19
Yukatel Denizlispor'a Polonyalı orta saha


DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi takımlarından Palermo'da forma giyen 25 yaşındaki Murawski ile bir yılı opsiyonlu iki senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Ali Çetin de transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hoş geldin Radoslaw Murawski, hedef ilk 5." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:19
  1. Futbol
  2. Radoslaw Murawski
  3. SÜPER LİG
  4. transfer
  5. Yukatel Denizlispor

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