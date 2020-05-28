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Spor

Yukatel Denizlispor'a ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:44:47 -
Yukatel Denizlispor'a ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren futbolcuların, sabah gerçekleştirilen ilk antrenmanda güç ve dayanıklılık çalıştığı belirtildi.

İdmanın ardından futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

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