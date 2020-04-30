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Spor

Yukatel Denizlispor, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-04-30 23:12:01 -
Yukatel Denizlispor, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tesislerde, gruplar halinde çalışma yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde salı gününden bu yana gruplar halinde antrenman yapan futbolcular, bugün de idmanlara devam etti.

Yeşil-siyahlı oyuncuların, sokağa çıkma kısıtlamasında da Denizli Valiliğinin verdiği izin doğrultusunda, antrenmanlara Teknik Direktör Bülent Uygun'un belirlediği program dahilinde, tesislerde devam edeceği kaydedildi.

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