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Yük treni yayaya çarptı: 1 yaralı

Eskipazar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı bir kişi yaralandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:46
Yük treni yayaya çarptı: 1 yaralı

Eskipazar Doğancılar köyünde bulunan hemzemin geçitte yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Mustafa Fazlı Ekemen’e (46) yük treni çarptı. Ekemen çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Ölümden dönen 46 yaşındaki adam kazayı kırıklarla atlatırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili ekipler inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 17:46
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