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Aktüel Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda arıza yaptı
Aktüel

Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda arıza yaptı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan Tanzanya bandıralı 100 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Croatia" için Kıyı Emniyeti ekiplerince emniyet tedbiri alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 23:12:00 -
Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda arıza yaptı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan Tanzanya bandıralı 100 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Croatia" için Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından emniyet tedbiri alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası yapan demir-çelik yüklü "Croatia" adlı gemiye, Kurtarma-8 ve Kurtarma 12 römorkörleri sevk edildi.

Dolmabahçe Sarayı önlerinde bulunan geminin çevresinde ekipler tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı.

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