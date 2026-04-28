Kalbe sessiz tehdit: Gazlı içecekler sigara gibi tehlikeli

Kalp cerrahı Dr. Jeremy London, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sağlıklı bir yaşam ve uzun ömür için "asla yapmadığı" dört kuralı sıraladı. Sigaranın akciğer ve kalp üzerindeki tahribatını "vücudunuza yapabileceğiniz en kötü şey" olarak tanımlayan London, listenin en çarpıcı kısmında ise milyarlarca insanın tükettiği asitli içecekler ve gazlı meşrubatlar için "Sıvı ölüm" ifadesini kullandı. London, bu içeceklerin diyetlerden tamamen çıkarılması gerektiğini belirterek, "Sadece içmeyin, nokta" dedi.

OBEZİTE VE KALP HASTALIKLARININ ANA KAYNAĞI

Dr. London’a göre, alkol her hücre için toksik olsa da, insanların farkında olmadan tükettiği yüksek kalorili içecekler toplum sağlığı için gerçek bir felaket niteliğinde. TODAY dergisine verdiği röportajda "sıvı ölüm" tabirini dikkat çekmek için kullandığını itiraf eden ünlü cerrah, şeker bazlı meşrubatlar yoluyla alınan kontrolsüz kalorilerin obezite ve kalp hastalıklarının ana kaynağı olduğunun altını çizdi.

ZAMANLA ORGANLARI İFLAS ETTİRİYOR

ZOE Science & Nutrition podcast'inde konuşan Dr. William Li de meslektaşına destek vererek tehlikenin sadece şekerle sınırlı olmadığını hatırlattı. Dr. Li'ye göre gazlı içecek tüketimi; metabolik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser riski ile doğrudan ilişkili. İçeceklerin içindeki renklendiriciler, aromalar, koruyucular ve stabilizatörlerin kronik maruziyet sonucu vücutta "toksin birikimine" yol açtığını ifade eden Li, bu sinsi birikimin zamanla organları iflas ettirdiğini belirtti.

'HATALI BESLENMEYİ EGZERSİZLE YENEMEZSİNİZ'

Beslenme ve kilo kontrolü arasındaki ilişkiye de değinen Dr. Jeremy London, kilonun yüzde 80'inin diyet, yüzde 20'sinin ise egzersizle kontrol edildiğini söyledi. Rafine un, makarna ve beyaz ekmek gibi gıdaları da sert bir dille eleştiren uzman cerrah, "Yaptığınız herhangi bir egzersizi, kötü beslenerek etkisiz hale getirebilirsiniz" uyarısında bulundu.

UZMANLARIN LİSTESİNDEKİ 4 YASAKLI MADDE

Kalp sağlığını korumak isteyenler için tıp dünyasının üzerinde uzlaştığı o kritik liste şu şekilde şekilleniyor:

• Sigara ve elektronik sigara: Akciğer kanseri ve inme riskini zirveye taşıyor.

• Alkol: Tüm hücreler için toksik etki yaratıyor.

• Rafine karbonhidratlar: Beyaz ekmek ve makarna gibi işlenmiş gıdalar kilo kontrolünü imkansızlaştırıyor.

• Şekerli gazlı i̇çecekler (Sıvı Ölüm): Kalp ve damar sağlığının en büyük düşmanı olarak görülüyor.