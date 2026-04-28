Petrolde dengeler değişiyor mu? Birleşik Arap Emirlikleri'nden OPEC kararı
Petrolde dengeler değişiyor mu? Birleşik Arap Emirlikleri'nden OPEC kararı

Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs itibarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ üyeliğinden çekileceğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılma kararı aldı.

Örgütün 3. büyük petrol üreticisi olan BAE, 1 Mayıs itibarıyla OPEC'ten ve OPEC+'tan ayrılacak.

"PETROL ÜRETİMİ KADEMELİ ARTACAK"

OPEC'ten çıkma kararının dikkatli bir değerlendirme sonucunda alındığını belirten BAE Enerji Bakanı Suhail Mohamed Al Mazrouei şunları söyledi:

"Bu karar esneklik sağlayacak. OPEC'ten çıkma kararı ortaklarımızla ve yatırımcılarla çalışma imkanlarını artıracak. OPEC'ten çıkma kararı konusunda kimse ile doğrudan bir görüşme yapmadık. Petrol üretimi kademeli olarak artırılacak. OPEC'ten çıkış değişen talep ortamına uyum konusunda ülkeye katkı yapacak. Gelecek dönemde küresel ölçekte enerji talebinin artacağını düşünüyoruz."

 

OPEC PETROL ÜRETİMİNİN YÜZDE 40'INI SAĞLIYOR

OPEC, küresel ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını ve kanıtlanmış rezervlerin yüzde 80'ini kontrol eden 12 üyeden oluşuyor.

Kurucu üyeleri İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela olan organizasyon, petrol piyasasında istikrar sağlamak amacıyla üye ülkelerin petrol politikalarını koordine ediyor.

 

OPEC ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

2026 yılı itibarıyla OPEC üyesi ülkeler şöyle:

Suudi Arabistan

Irak

İran

Kuveyt

Venezuela

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Nijerya

Libya

Cezayir

Gabon

Kongo Cumhuriyeti

Ekvator Ginesi

