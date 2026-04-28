Saatlerce Ekrana Bakanlar Dikkat! Boyun Alarm Veriyor

Boyun Ağrısı Alarmı! Günlük Alışkanlıklar Sessiz Tehlike Yaratıyor

Son yıllarda özellikle masa başı çalışanlar ve uzun süre telefon kullanan bireylerde boyun ağrısı şikayetleri ciddi oranda arttı. Uzmanlar, bu durumun modern yaşam tarzının kaçınılmaz bir sonucu haline geldiğini belirtiyor.

Fizik tedavi uzmanlarına göre, gün içinde saatlerce bilgisayar başında çalışmak ve akıllı telefonlara eğilerek bakmak, boyun kaslarında aşırı yüklenmeye neden oluyor. “Text neck” (mesaj boynu) olarak adlandırılan bu durum, zamanla kronik ağrılara ve duruş bozukluklarına yol açabiliyor.

Yanlış oturma pozisyonu, yetersiz egzersiz ve stres de boyun ağrısını tetikleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Uzmanlar, özellikle ekranın göz hizasında olmaması ve uzun süre sabit pozisyonda kalınmasının risk oluşturduğunu vurguluyor.

Belirtiler arasında boyun tutulması, omuzlara yayılan ağrı, baş ağrısı ve hareket kısıtlılığı bulunuyor. İleri vakalarda ise sinir sıkışmasına bağlı olarak kollarda uyuşma ve güç kaybı görülebiliyor.

Uzmanlar, boyun sağlığını korumak için düzenli egzersiz yapılmasını, çalışma ortamının ergonomik hale getirilmesini ve sık sık mola verilmesini öneriyor. Ayrıca telefon kullanımında başın öne eğilmemesine dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Boyun ağrısının hafife alınmaması gerektiğini belirten uzmanlar, şikayetlerin uzun sürmesi durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlatıyor.