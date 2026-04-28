Teknoloji iPhone’da yeni çağ: Sıvı cam teknolojisi
Apple’ın yıl dönümüne özel iPhone modeli için geliştirdiği “Sıvı Cam Ekran” teknolojisi, çerçeveleri görsel olarak ortadan kaldıran yeni nesil tasarımıyla akıllı telefon dünyasında yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.

Apple’ın merakla beklenen yıl dönümü özel iPhone modeli için geliştirdiği yeni nesil ekran teknolojisi, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Güvenilir sızıntılarıyla tanınan Ice Universe, şirketin cihazda “Sıvı Cam Ekran” (Liquid Glass Display) adını verdiği devrim niteliğinde bir panel kullanacağını duyurdu.

Bu yeni teknoloji, mevcut Android akıllı telefonlarda görülen dört tarafı kavisli ekran tasarımlarından tamamen farklı bir yapı sunuyor. Optik kırılma ve ışık iletim tekniklerinin birleşimiyle oluşturulan bu ekran, çerçeveleri görsel olarak tamamen yok ederek kullanıcılara kesintisiz bir görüntüleme deneyimi vadediyor.

• Apple, yeni iPhone modelinde Liquid Glass Display teknolojisini kullanmayı planlıyor.

• Ekran tasarımı, Android cihazlardaki mevcut kavisli ekranlardan farklı bir optik prensiple çalışıyor.

• Samsung, Apple ile iş birliği yaparak dört tarafı kavisli yeni panelin geliştirilmesine destek veriyor.

SIVI CAM TEKNOLOJİSİ YENİ BİR GÖRSEL DİL OLUŞTURUYOR

Sıvı Cam Ekran tasarımı, fiziksel kavislerden ziyade, gelişmiş bir görsel illüzyon üzerine inşa ediliyor. Ekranın kenarlarında kullanılan özel ışık iletim yapıları, panelin bir sıvı gibi akıyormuş hissi vermesini sağlarken, camın sahip olduğu saf ve şeffaf yapıyı koruyor.

Bu yaklaşım, sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda ekranın çerçeveyle birleştiği noktaları gizleyerek görüntü alanını maksimuma çıkarma amacını taşıyor.

Bu teknoloji, akıllı telefon ekranları için tamamen yeni bir görsel dil tanımlıyor.

SAMSUNG İLE GELİŞTİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Apple’ın bu iddialı proje için uzun süredir Samsung ile stratejik bir ortaklık yürüttüğü biliniyor. Sektör kaynaklarına göre, her dört kenarı da kavisli olacak bu özel panel, Samsung’un Ar-Ge birimlerinin katkılarıyla hayat buluyor.

Ice Universe gibi endüstri uzmanları, Apple’ın bu ekran tasarımıyla sektördeki “şelale ekran” trendini bir üst seviyeye taşıyacağını belirtiyor.

Daha önce iPhone X’in tasarımı ve 14 serisinin yenilikleri gibi birçok önemli gelişmeyi önceden duyuran kaynaklar, bu ekranın mevcut standartları geride bırakacağını vurguluyor.

Sıvı Cam Ekran, akıllı telefon tasarımında çıtayı bambaşka bir noktaya taşıyacak.

Geliştirilen bu yeni ekran yapısı, sadece bir tasarım öğesi değil, aynı zamanda optik mühendisliğin sınırlarını zorlayan bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Apple’ın bu hamlesiyle birlikte, önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecek diğer akıllı telefon modellerinde de benzer bir tasarım dilinin benimsenmesi bekleniyor.

