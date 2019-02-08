Yük gemileri, fırtına nedeniyle Anamur açığında bekletiliyor Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında etkili olan fırtına nedeniyle yük gemileri, karaya yakın bölgelerde bekletiliyor.

Akdeniz Bölgesi'nde yaklaşık 2 haftadır etkili olan kötü hava koşulları, gemicileri de vurdu. Birçok ticari gemi, fırtına nedeniyle limanlardan çıkarılamadı, hareket halindeyken fırtınaya yakalanan gemiler ise karaya yakın bölgelere demir attı.



Mersin'in Anamur ilçesinin yaklaşık 1 mil açığında demirleyen 1'i tanker 2 gemi de fırtınanın dinmesinin ardından yol almaya devam edecek.

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