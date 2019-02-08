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Yük gemileri, fırtına nedeniyle Anamur açığında bekletiliyor

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında etkili olan fırtına nedeniyle yük gemileri, karaya yakın bölgelerde bekletiliyor.

08 Şubat 2019 Cuma 20:46
Yük gemileri, fırtına nedeniyle Anamur açığında bekletiliyor

Akdeniz Bölgesi'nde yaklaşık 2 haftadır etkili olan kötü hava koşulları, gemicileri de vurdu. Birçok ticari gemi, fırtına nedeniyle limanlardan çıkarılamadı, hareket halindeyken fırtınaya yakalanan gemiler ise karaya yakın bölgelere demir attı.

Mersin'in Anamur ilçesinin yaklaşık 1 mil açığında demirleyen 1'i tanker 2 gemi de fırtınanın dinmesinin ardından yol almaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 20:46
  1. Mersin
  2. Anamur
  3. Fırtına Obüsü
  4. yük gemileri

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