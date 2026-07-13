  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Hurşit Güneş’ten Güner’e destek çağrısı! “CHP yönetiminin bir aksiyon göstermesi gerekir” Bavi Tayfunu vurdu! 61 binden fazla kişi tahliye edildi "Mutabakat bir kriz sürecine girmiştir" Sorumlusu ABD’dir MASAK'tan, FETÖ'nün para akışına sıkı takip! Uyuyan hücrelerin mal varlığına darbe Erdoğan, “namussuz, ahlaksızlar” demişti! Haluk Levent'ten sonra sıra bunlarda mı? Şamil Tayyar’dan kritik “AHBAP” mesajı! “Haluk Levent’e koruma zırhı oluşturanlar da kendini sorgulamalıdır!” Zeki Bahçe: 5816'dan yargılansınlar: Ahbap'tan Atatürk maskeli soygun! Soylu'dan kritik 15 Temmuz tespiti! İhanetin atlama taşı Gezi provokasyonu AK Partili Dr. Hasan Arslan’dan AHBAP skandalına sert tepki Keban Altıyaka Barajı'na start verildi! 8 bin 630 dekara can suyu taşıyacak
Gündem Yük almak için gelen dev gemi karaya oturdu
Gündem

Yük almak için gelen dev gemi karaya oturdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yük almak için gelen dev gemi karaya oturdu

Tekirdağ açıklarında yük almak üzere bekleyen Sao Tome ve Principe bayraklı "REGALO" isimli gemi, Ceyport Limanı önünde karaya oturdu.

Tekirdağ açıklarında yük almak üzere bekleyen Sao Tome ve Principe bayraklı "REGALO" isimli geminin Ceyport Limanı önünde karaya oturduğu ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Geminin etrafında gerekli tedbirler alındı.

Yetkililer, geminin kurtarılması için çalışma başlattı.

Yalova'da korku dolu anlar! Geminin çarptığı tekne battı
Yalova'da korku dolu anlar! Geminin çarptığı tekne battı

Gündem

Yalova'da korku dolu anlar! Geminin çarptığı tekne battı

Ukrayna duyurdu: Rus gölge filosuna ait 14 gemiyi vurduk
Ukrayna duyurdu: Rus gölge filosuna ait 14 gemiyi vurduk

Dünya

Ukrayna duyurdu: Rus gölge filosuna ait 14 gemiyi vurduk

İsrail ateşle oynarken kritik gelişme! Türk savaş gemileri Suriye limanında
İsrail ateşle oynarken kritik gelişme! Türk savaş gemileri Suriye limanında

Gündem

İsrail ateşle oynarken kritik gelişme! Türk savaş gemileri Suriye limanında

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23