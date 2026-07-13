Yük almak için gelen dev gemi karaya oturdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Tekirdağ açıklarında yük almak üzere bekleyen Sao Tome ve Principe bayraklı "REGALO" isimli gemi, Ceyport Limanı önünde karaya oturdu.
Tekirdağ açıklarında yük almak üzere bekleyen Sao Tome ve Principe bayraklı "REGALO" isimli geminin Ceyport Limanı önünde karaya oturduğu ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Geminin etrafında gerekli tedbirler alındı.
Yetkililer, geminin kurtarılması için çalışma başlattı.