"Yuh artık" dedirten düzenek

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen ehliyet sınavında, yabancı uyruklu şahsın kurduğu kopya düzeneği şaşkınlık yaşattı. Yabancı uyruklu A.M. sınav alanına girmek için X-ray cihazından geçerken cihazın uyarı vermesi ve şüpheli tavırlar üzerinde arama yapılmasına karar verildi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada yaka kısmının içine dikilmiş vaziyette kamera ve modem ile kulak içi kulaklık ele geçirildi. Şahsın üzerindeki kopya düzeneğinin, görevliler ve polis ekipleri tarafından tespit edildikten sonra güçlükle sökülerek çıkarılmaya çalışılması ise dikkat çekti. Şahsın kopya düzeneği için 10 bin TL ödeme yaptığı iddia edildi. Ardından gözaltına alınan A.M. sınır dışı edilidi.