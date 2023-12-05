  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biri Gültekin Uysal'ı uyandırsın! 6’lı masanın hali ortada ama hala bakın ne diyor

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...

Kızılelma'dan müthiş haber!

Netanyahu, Gazze planını açıkladı: İsrail, Gazze’yi ilhak ediyor

Ne Putin, ne Aliyev! Ahmet Hakan böyle duyurdu! İşte Erdoğan’ın en sevdiği iki dünya lideri

Ve sektörün kalbinden bomba tüyo geldi! Elinde paran varsa hiç vakit kaybetmeden bunu yap! Alayı fasa fiso! Her zaman kazandıran yatırımı böyle açıkladı

Ali Sinanoğlu’nu susturmuştu! Beşiktaş divan başkanına gezi kapağı

Az bir birikimi olan bile köşeyi dönecek! Artık o dönem başladı! Kamyon dolusu para kazanacaklar! SPK yeni proje detaylarını paylaştı

KKTC'de enflasyon ne kadar? Rakamlar açıklandı, son durum herkesi ürküttü

Adliyede tuhaf olay: Polis polise kafa attı!
Dünya Yuh artık! 'Daha fazla izlenmek' için kasıtlı uçak kazası yapan Youtuber'a...
Dünya

Yuh artık! 'Daha fazla izlenmek' için kasıtlı uçak kazası yapan Youtuber'a...

Yeniakit Publisher
2023-12-05 17:49:00 -
Yuh artık! 'Daha fazla izlenmek' için kasıtlı uçak kazası yapan Youtuber'a...

ABD'de geçirdiği uçak kazasının görüntülerini Aralık 2021'de YouTube'da yayınlayan ve kazayı daha fazla "izlenme sayısı" için kasıtlı yaptığını itiraf eden Trevor Jacob, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de geçirdiği uçak kazasının görüntülerini Aralık 2021'de YouTube'da yayınlayan ve kazayı daha fazla "izlenme sayısı" için kasıtlı yaptığını itiraf eden Trevor Jacob, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

California Eyalet Savcılığı, kasıtlı yaptığı kazayı Youtube'da yayınlayan Jacob'a ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "daha fazla izlenme sayısı için" kasıtlı kaza yapan Jacob'ın "federal bir soruşturmayı engellemek amacıyla delil yok etmek ve gizlemekle" suçlandığı belirtildi.

Jacob'ın, bölge yargıcı tarafından 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Olay

Jacob, Kasım 2021'de üzerine kamera yerleştirilmiş bir uçakla yanına paraşüt ve özçekim çubuğu alarak Santa Barbara bölgesindeki Lompoc City Havaalanı'ndan tek başına kalkış gerçekleştirmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kalkıştan 35 dakika sonra Los Padres Ulusal Ormanı üzerinde paraşütüyle uçaktan atlayan Jacob, özçekim çubuğuyla iniş anını, uçağa yerleştirdiği kameralarla da uçağın düşüş anını kayıt altına almıştı.

Jacob, olayı Ulusal Ulaşım Güvenliği Kuruluna bildirmiş, kurul kendisine enkazı kaldırması gerektiğini belirtmişti.

Daha sonra helikopterle olay yerine dönen Jacob, enkazı kaldırmış ve delilleri yok etmişti.

Youtube'da Aralık 2021'de görüntüleri yayınlayan Jacob'ın pilotluk lisansı geçen yıl iptal edilmişti.

Trevor Jacob, videoyu bir ürün sponsorluğu anlaşmasının parçası olarak çektiğini ve fazla görüntülenme almak için kazayı kasıtlı gerçekleştirdiğini söylemiş, "federal bir soruşturmayı engellemek amacıyla delil yok etme ve gizleme" suçunu kabul etmişti.

Bölge Savcılığı, Jacob'un "varış noktasına ulaşma niyetinde olmadığını, uçuş sırasında uçaktan paraşütle atlamayı ve uçağı düşerken kayda almayı planladığını" ifade etmişti.

Uzman isim uyardı "Tiktok için acil tedbirler alınmalı"
Uzman isim uyardı "Tiktok için acil tedbirler alınmalı"

Aktüel

Uzman isim uyardı "Tiktok için acil tedbirler alınmalı"

Tiktok'ta göğüslerini açarak 1 saatte 100 bin lira toplayan ahlaksız gözaltına alındı
Tiktok'ta göğüslerini açarak 1 saatte 100 bin lira toplayan ahlaksız gözaltına alındı

Sosyal Medya

Tiktok'ta göğüslerini açarak 1 saatte 100 bin lira toplayan ahlaksız gözaltına alındı

Adeta dijital genelev! Türkiye TikTok için düğmeye bastı
Adeta dijital genelev! Türkiye TikTok için düğmeye bastı

Gündem

Adeta dijital genelev! Türkiye TikTok için düğmeye bastı

Bakan Yerlikaya'dan 'TikTok' açıklaması!
Bakan Yerlikaya'dan 'TikTok' açıklaması!

Gündem

Bakan Yerlikaya'dan 'TikTok' açıklaması!

TikTok’ta yeni rezillik! Kamera karşısında böyle edepsizce gaz çıkardı, izleyenler para yağdırdı! Allah bunlara akıl fikir versin
TikTok’ta yeni rezillik! Kamera karşısında böyle edepsizce gaz çıkardı, izleyenler para yağdırdı! Allah bunlara akıl fikir versin

Gündem

TikTok’ta yeni rezillik! Kamera karşısında böyle edepsizce gaz çıkardı, izleyenler para yağdırdı! Allah bunlara akıl fikir versin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23