Yuh artık! CHP'li Belediyeden halka p*rno gösterimi!

CHP’li Balıkesir Ayvalık Belediyesi, film festivali kapsamında “Nasıl Seks Yapacağız?” isimli filmi gösterecek.

CHP’li Balıkesir Ayvalık Belediyesi, film festivali kapsamında “Nasıl Seks Yapacağız?” isimli filmi bu akşam açık hava sahnesinde gösterime sunacak. Belediye'nin bu duyurusunu görenler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:

-Ahlaksızlık Dizboyu!..

-İyice adileştiler!

-Gün geçtikçe sapıtıyorlar!

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-Herkes zihniyetine uygun işler yapar. Alsınlar aileleri ile birlikte açık hava sahnesine gitsinler.

-Belediye başkanı bu durumda peze*enk oluyor mu?

-Bunlardan hayırlı bir şey sadır olmaz ki zaten, adamların içi f*hşe!

-Reziller...

-Parti, siyaset falan değil bunlar, sırf ahlakı yıkmak üzere kurulmuş bir şebeke.