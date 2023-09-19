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Gündem Yuh artık! CHP'li Belediyeden halka p*rno gösterimi!
Gündem

Yuh artık! CHP'li Belediyeden halka p*rno gösterimi!

Yeniakit Publisher
2023-09-19 11:37:00 - 2023-09-19 11:47:58
Yuh artık! CHP'li Belediyeden halka p*rno gösterimi!

CHP’li Balıkesir Ayvalık Belediyesi, film festivali kapsamında “Nasıl Seks Yapacağız?” isimli filmi gösterecek.

CHP’li Balıkesir Ayvalık Belediyesi, film festivali kapsamında “Nasıl Seks Yapacağız?” isimli filmi gösterecek.

CHP’li Balıkesir Ayvalık Belediyesi, film festivali kapsamında “Nasıl Seks Yapacağız?” isimli filmi bu akşam açık hava sahnesinde gösterime sunacak. Belediye'nin bu duyurusunu görenler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:

-Ahlaksızlık Dizboyu!..

-İyice adileştiler!

-Gün geçtikçe sapıtıyorlar!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Herkes zihniyetine uygun işler yapar. Alsınlar aileleri ile birlikte açık hava sahnesine gitsinler.

-Belediye başkanı bu durumda peze*enk oluyor mu?

-Bunlardan hayırlı bir şey sadır olmaz ki zaten, adamların içi f*hşe!

-Reziller...

-Parti, siyaset falan değil bunlar, sırf ahlakı yıkmak üzere kurulmuş bir şebeke.

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Yorumlar

sdk

chp nin amacı dinsiz ve her istediğini yapan ahlaksız toplum,bunlar ha oy verende aynı zihniyet

Mahmut yılmaz

25 veye 30 sene önce uydulu kanallar yeni yayına başlamıştı. Belelediyenin kendi TV kanalında celal doğan gece şifresiz 12 den sonra porno filim oynatılacağını duyurmuştu. Önceside aynı sonrasında aynı bu CHP zihniyeti değişmez.
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