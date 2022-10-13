Yuh artık! Çekiçle şov yapan CHP'li kürsüye zarar vermiş

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, dün gece meclis kürsüsünde cebinden çıkardığı cep telefonunu, zarfın içinden çıkardığı çekiçle kırdı. CHP'li vekiller de ayağa kalkarak "Sansüre hayır" sloganı attı. HDP'li milletvekilleri de "Gazetecilik suç değildir, özgür basın susturulamaz" yazılı pankart açtı.

Burak Erbay'ın şovu sırasında kürsüyü zedelediği öğrenildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, çekiçli eyleme dair değerlendirmelerde bulundu.

Şentop şunları söyledi:

“Uygun değil. Kınama cezası gerektiren bir eylem esasen. Orada oturumu yöneten başkan vekili arkadaşımızın o konuda karar vermesi, oya sunması gereken bir durum.

Öyle bir aletle Genel Kurul salonuna girmek de yanlış. Milletvekillerinin cihazdan geçmesi veya üstünün aranması gibi bir durum söz konusu değil ama milletvekillerinin bilinç içinde hareket etmesi lazım.

Kürsüde bir zarar olduğunu öğrendim. Bunun da tazmini kendisinden talep edilir.

Kürsüler şov yapmak için tasarlanmış yerler değil. Meclis'imizde herkes istediği gibi söz alabilir, kendi görüşlerini ifade edebilir. Başka arayışlar içine girmek yanlış.”