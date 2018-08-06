THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Yufkalı rulo köfte nasıl yapılır?

Aniden gelen misafire kolay ve lezzetli bir yemek hazırlamak isterseniz sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:10
Yufkalı rulo köfte nasıl yapılır?

MALZEMELER:

2 adet yufka

400 g kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

YUFKALARI ISLATMAK İÇİN:

5 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

yarım çay bardağı sıvı yağ

SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı domates salçası

Yarım su bardağı su

YAPILIŞI:

Köfte malzemelerini derin bir kabın içine koyarak malzemeler tamamen özdeşleşene kadar yoğurun.

Daha sonra yoğurt, yumurta ve sıvıyağı bir kabın içine koyarak çırpın.

Hazırladığınız karışımın içine yufkaları koyarak ıslatın.

Islattığınız yufkaları tezgahın üzerine serin ve köfteleri küçük parçalar halinde yufkaların üzerine koyun. Yufkaları rolu şeklinde sarın.

Rolu şekline getirdiğiniz yufkaları iki parmak kalınlığında kesin.

Salçalı sosu hazırlayarak fırın tepsisinin en altına dökün ve kestiğiniz yufkaları sırayla tepsiye dizin.

180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Dilerseniz süzme yoğurt ile servis edin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:10
  1. kadın
  2. kadın aile
  3. mutfak
  4. Yemek Tarifleri
  5. sağlık
  6. sağlıklı yaşam
  7. pratik bilgiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li muhaliflerden ilk açıklama!
    1. CHP'li muhaliflerden ilk açıklama!
    2. Yabancı şirketler Türkiye'ye akın etti!
    3. ABD'de bir ilk! Müslüman kadın da..
    4. CHP idamın önünde de takoz olma derdinde
    5. Ardahan'da su birikintisine giren..
    6. Mersin'de örnek uygulama! Araçları..
    7. Merkez Bankası'ndan kritik döviz..
    8. Termik santralde korkunç ölüm! Başını..
    9. TFF'de deprem! Görevinden resmen ayrıldı
    10. BBP lideri Destici'den Çavuşoğlu'na..
    11. CHP'den kritik açıklama: Kurultay..
    12. Yufkalı rulo köfte nasıl yapılır?
    13. Dolar/TL kurunda yeni rekor!
    14. Türk Askeri Özbek muhafızları eğitiyor!
    15. Müslüman kadın ABD'yi sallıyor! Eğer..
    16. Evde susamlı çubuk kraker nasıl yapılır?
    17. İtalya'da skandal uygulama!..
    18. Ali Bulaç Şarlatan Adnan’a yaptığı..
    19. Yolda yürürken bacağından vuruldu
    20. Kalebodur temizliği nasıl yapılır?
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti