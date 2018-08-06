Yufkalı rulo köfte nasıl yapılır?

MALZEMELER:

2 adet yufka

400 g kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

YUFKALARI ISLATMAK İÇİN:

5 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

yarım çay bardağı sıvı yağ

SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı domates salçası

Yarım su bardağı su

YAPILIŞI:

Köfte malzemelerini derin bir kabın içine koyarak malzemeler tamamen özdeşleşene kadar yoğurun.

Daha sonra yoğurt, yumurta ve sıvıyağı bir kabın içine koyarak çırpın.

Hazırladığınız karışımın içine yufkaları koyarak ıslatın.

Islattığınız yufkaları tezgahın üzerine serin ve köfteleri küçük parçalar halinde yufkaların üzerine koyun. Yufkaları rolu şeklinde sarın.

Rolu şekline getirdiğiniz yufkaları iki parmak kalınlığında kesin.

Salçalı sosu hazırlayarak fırın tepsisinin en altına dökün ve kestiğiniz yufkaları sırayla tepsiye dizin.

180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Dilerseniz süzme yoğurt ile servis edin.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.