Yücel Seçkiner kimdir? Yücel Seçkiner hayatını kaybetti

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki Yücel Seçkiner kimdir? İşte Yücel Seçkiner'in hayatına dair detaylar...

Yücel Seçkiner kimdir?

1936 yılında Gaziantep’de doğdu. Kara Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümünü bitirdi. Almanya Silahlı Kuvvetler Spor Akademisi’nde master yaptı. Ardından da Köln Spor Akademisi’ni ve Hava Kuvvetleri Lisan Okulu İngilizce bölümünü bitirdi.

Seçkiner, Jandarma Subay – Astsubay Okullarında Öğretim Görevlisi ve Öğretim Kurul Başkanlığı görevlerinde bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini de yürüten Seçkiner, Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreter Özel Kalem Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Danışmanlığı, Dünya Ordulararası Atletizm Teknik Komite Üyeliği, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, Güreş Federasyonu Başkanlığı, Güreş Vakfı Genel Başkanlığı görevlerini yerine getirdi.

19, 20, ve 21. dönem Ankara Milletvekili olan Seçkiner, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirliği ve Meclis Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı da yapan Seçkiner, üç dönem içerisinde 42 kanun teklifi verdi ve bunların 16 tanesi kanunlaştı.

Seçkiner, başarılı çalışmaları nedeniyle pek çok üstün hizmet madalyasına sahiptir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından “Üstün Liyakat Madalyası”, 1991 Uluslararası Güreş Federasyonu FILA Üstün Altın Yıldız Nişanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Şerit Rozeti ve Beratı, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Birlik Yetiştirme Şerit Rozeti ve Beratı, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Eğitim Şerit – Rozet ve Beratı ödülleri sahibidir. 1984 yılının en başarılı bürokratı ve 1997 yılı Devlet Adamı Ödülüne layık görüldü.

35 kez milli sporcu olan Seçkiner, 22 spor branşında hakemlik ve antrenörlük belgesine sahiptir. Futbol ve Atletizm Ordu Milli Takım Antrenörlüğü, Atletizm Milli Takım Antrenörlüğü görevlerinde bulundu. Seçkiner’in “Atletizmi Yaşatanlar” ve “Sporda Genel Bilgiler” isimli iki eseri vardır.