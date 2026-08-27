Dolar, euro ve sterlinde yön tekrar yukarı
Dolar 48,14 TL ile yeni tarihi zirvesini görürken, euro 56,22 TL ve sterlin ise 65,59 TL seviyelerinden alıcı buluyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dolar 48,14 TL ile yeni tarihi zirvesini görürken, euro 56,22 TL ve sterlin ise 65,59 TL seviyelerinden alıcı buluyor.
Dolar endeksi, 99 puan üzerindeki güçlü seyrini koruyarak bugün 99,140 puan seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole sempozyumunda yapacağı kritik açıklamalara ve ABD enflasyonunun faiz patikasına etkilerine çevrilmişken, ABD dolarındaki değer kaybı döviz kanadında da hareketliliği diri tutuyor
Bugün dolar endeksindeki yüzde 0,01'lik sınırlı yükselişe rağmen, para birimlerindeki değer kaybı endişeleri doğrultusunda euro ve sterlin de düne göre az da olsa değer kazandı.
ABD-İran savaşının başlangıcından bu yana koruma altına alınan dolar kuru, her gün yeni bir rekor kırmaya devam ederek bugün 48,14 TL seviyesinden işlem görüyor.
Güvenli liman arayışı ve jeopolitik risklerin etkisiyle hareket eden diğer majör para birimleri euro ve sterlin ise rekor seviyelerinin hemen gerisinde duruyor; euro 56,22 TL, sterlin ise 65,59 TL seviyelerinden alıcı buluyor.
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