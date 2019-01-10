0553 313 94 23

Yücel İldiz'den Oğuz Yılmaz açıklaması

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz:"Kulübü ile tüm bağlarını kopardıktan sonra Oğuz Yılmaz'ın kulübümüze transferi gerçekleşti. Biz etik kuralları biliriz, hiçbir kulübü zor durumda bırakmayız"

10 Ocak 2019 Perşembe 15:32
Yücel İldiz'den Oğuz Yılmaz açıklaması

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, Oğuz Yılmaz'ın eski kulübü ile tüm bağlarını kopardıktan sonra transferinin gerçekleştiğini bildirdi.

Yeşil-siyahlı kulübün teknik direktörü İldiz, yaptığı yazılı açıklamada, Oğuz Yılmaz'ın transferi ile ilgili Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak'ın açıklamalarını hayretle karşıladığını belirterek, etik değerlere her zaman dikkat ettiğini ifade etti.

Yücel İldiz, hiçbir kulübü zor durumda bırakmayacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kulübü ile tüm bağlarını kopardıktan sonra Oğuz Yılmaz'ın kulübümüze transferi gerçekleşti. Oyuncu kampımıza geldiğinde kulübü ile mukavelesini feshetmiş ve takımı ile helalleştiğini söylemiştir. Ben oyuncuya tekrar tekrar sordum, kendisi Giray Bulak ile helalleştiğini açık ve net olarak yineledi. Biz etik kuralları biliriz, hiçbir kulübü zor durumda bırakmayız. Kulübümüz, Oğuz transferinde oyuncunun mukavelesi fesih olduğu anda devreye girmiş ve transfer o şekilde gerçekleşmiştir. Giray kardeşimizdir, severim. Sanırım olaylar kendisine yanlış aksettiriliyor."

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Bulak, kulübün sorunlarından faydalanmak isteyenlerin oyuncularını rahat bırakmadığını öne sürerek, Denizlispor'a ve Yücel İldiz'e sitem etmişti.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:32
  1. açıklama
  2. Futbol
  3. Kulüp
  4. oyuncu
  5. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükelçi Karlov suikastı davası
    1. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    2. TBMM Genel Kurulu
    3. Fatih Terim'e mahkemeden para cezası
    4. Akit’ten Adalet Bakanı Gül’e nezaket..
    5. YTB'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler..
    6. Nadal, Mata ve Navas'a spor ödülü
    7. Ankara'da yarın okullar tatil mi |..
    8. Kritik ziyaretin tarihi belli oldu!..
    9. ABD "Suriye'den çekiliyoruz" dedi,..
    10. Futbol: Hazırlık maçı
    11. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    12. "İçimdeki Hazine" klibini yaklaşık 2..
    13. Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a tepki:..
    14. TBMM KİT Komisyonu
    15. Aynı sokakta 5 yıl arayla işlenen iki..
    16. Hepsiburada, 2018 Kitap Alışveriş..
    17. "Bolton'ın sözleri provokatif" diyen..
    18. Mustafa Kurdaş kimdir nerelidir?
    19. Irak'ta bir gazeteci vurularak öldürüldü
    20. Van’da yarın okullar tatil mi? Van 11..
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye