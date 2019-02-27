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Yücel İldiz: "Mutlaka kayıpsız dönmemiz gerekiyor"

Spor Toto 1.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:32
Yücel İldiz: "Mutlaka kayıpsız dönmemiz gerekiyor"

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak olan Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Yücel İldiz karşılaşma ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bulunduğumuz yeri pekiştirmek adına mutlaka kayıpsız dönmemiz gerekiyor" dedi.


Yeşil-siyahlı ekip 2 Mart Cumartesi günü oynayacağı Elazığspor maçı hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. İldiz gözetiminde yapılan çalışma fizik ve kondisyon ağırlıklı yapılırken, futbolcuların çalışmalarda hayli hırslı olmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Antrenman öncesi gazetecilere Elazığspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İldiz, zorlu bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini işaret etti. Denizlispor olarak ligdeki yerlerini pekiştirmek istediklerini, Elazığspor’un da alt sıralardan kurtulmak için kazanma isteğinin olduğunu vurgulayan İldiz, "Bu hafta Elazığspor ile oynayacağız. Biliyorsunuz onlar da zor durumdalar ve son dakika 20’nin üzerinde oyuncu transferi yaptılar. Tekrar takım olmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda alt sıralardan kurtulmaya çalışan bir takım. Hep söylediğim gibi bütün maçların kendine göre özellikleri var. Zorluk derecesi yüksek müsabakalar olacak. Bundan sonra her takımın maçı böyle olacaktır. Ama dediğim gibi bugüne kadar hep zorlukların üstesinden geldik. Geçen hafta bir kazaya uğramıştık. Bunlar futbolun içerisinde var ama kazanmak zorunda olduğumuz bir müsabakaya gidiyoruz. Rakibimiz de kazanmak zorunda. Hafta sonuna kadar çalışacağız ve rakibimizin içinde bulunduğu durumu bilerek onlara saygı duyarak hazırlanacağız. Onlar da alt sıralardan kurtulmak için kazanmak isteyecektir. Biz de bulunduğumuz yeri pekiştirmek adına mutlaka kayıpsız dönmek istiyoruz. Bu koşullar içerisinde zor bir 90 dakika oynayacağız ama dediğim gibi kayıp vermeden dönmek istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:32
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