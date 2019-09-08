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Yücel İldiz: "Kimse bizden bu neticeleri beklemiyordu"

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Süper Lig’de iddialı olduklarını kaydederek, "Kimse bizden bu neticeleri beklemiyordu.

08 Eylül 2019 Pazar 11:54
Yücel İldiz: "Kimse bizden bu neticeleri beklemiyordu"

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Süper Lig’de iddialı olduklarını kaydederek, "Kimse bizden bu neticeleri beklemiyordu. Yeterli mi? Değil tabii ki. Üstüne katarak gitmemiz lazım. Bu hiç kimsenin ligi değil, 18 takımın ligi, Türkiye’nin ligi" dedi.


Yeşil siyahlı ekip önümüzdeki hafta ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor. İdman öncesi lige hedeflerine dair açıklamalarda bulunan İldiz, Süper Lig’in eskisi gibi olmadığını ve özellikle Anadolu takımlarının da artık güçlü transferler yaptığını vurgulayarak bunun da karşılaşmaların sonuçlarına yansıdığına dikkat çekti. İldiz, "Şunu söyleyeyim. Artık sizler de görüyorsunuz ki her takım transfer yapabiliyor. Bütün Anadolu takımları yabancı statüsünden dolayı yerli ve yabancı statüsünün serbest oluşundan dolayı iyi transferler yapıyor. Böyle olması da en doğrusudur. Her takım transfer yapabiliyor. Özellikle Anadolu takımlarında hesabını, kitabını iyi bilen takımlar da kendine kendisine göre transfer yapabiliyor. Bu nedenle her türlü netice olabilir artık ligde. Olması da gerekir zaten. Yani bu hiç kimsenin ligi değil, 18 takımın ligi, Türkiye’nin ligi. Hakikaten bütün takımlarımız çok değerli. Tabii ki çok büyük lokomotif takımlarımız var ama gördüğünüz gibi biz lige çıktık. Kimse bizden bu neticeleri beklemiyordu. Yeterli mi? Değil tabii ki. Üstüne katarak gitmemiz lazım" dedi.



"Bu ligde her şey olur"


Ligin başında olunduğunu ancak alınan sonuçlara bakıldığı zaman Süper Lig’de hiçbir sonucun kendileri için sürpriz olmadığını ifade eden İldiz açıklamalarını şöyle sürdürdü:


"Ligin o kadar çok başı ki. Daha çok su dökülür onu söylemek lazım. Ama bir gerçek şu anda en sonuncu takım birinci takımı yenebilir. Bu ligde her şey olur. Hiç bir şeyi ben sürpriz olarak karşılamıyorum. Gerçekten çok iyi konsantre olmak gerekiyor. Gerçekten camialar sahaya sadece 11 kişi ile değil tüm camia renklerini birleştirerek tüm kamuoyunun desteğini arkasına alarak sahaya çıkmalı. Onu hissetmeli. O sorumluluk içerisinde olmalı. Biz takım olarak bunu yapmaya çalışıyoruz, yapmalıyız da. Bu nedenle bu ligde hiçbir netice benim için sürpriz değil."

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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