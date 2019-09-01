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Yücel İldiz: "Deplasmanda kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin"

Süper Lig’in 3.

01 Eylül 2019 Pazar 02:18
Yücel İldiz: "Deplasmanda kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin"

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Göztepe ile berabere kalarak bu sezon ilk puan kaybını yaşayan Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz, deplasmanda alınan puanın kötü olmadığını söyledi.


Sezona 2 galibiyetle başladıktan sonra Göztepe ile berabere kalan Yukatel Denizlispor’un Teknik Direktörü Yücel İldiz, karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Deplasmanda 1 puanın kötü olmadığını aktaran İldiz, “Müsabakaya moralli geldik. Rakibin durumunu biliyorduk. Ateşli taraftarının önünde kazanmak isteyeceklerini biliyorduk. Oyuna klasik başladık. Devre ortasında bir iki kayıp yaptık ama pozisyon da bulduk. İkinci yarı oyun istediğimiz şekle geldi. Pozisyonlar da bulmaya başladığımız sırada kırmızı kart ve penaltı geldi. Eksik kalınca Göztepe’nin baskısı da arttı. 10 kişiyle mücadele etmek kolay değil. 3 maçta 7 puan fena değil gibi görünüyor. Özellikle deplasmanlarda kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. İki takım taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Göztepe taraftarları maçın başında beni tribüne çağırmaları müthiş bir olaydı. İlk etabı geri bıraktık. İkinci etapta daha iyi bir Denizlispor olacak. Koşullar ne olursa olsun çağdaş futbol oynamaya her gün üzerine koyan bir takım olacağız” dedi.


Üst üste 3. haftada penaltı kurtaran kaleci Stackhowiak’a da ayrı bir parantez açan deneyimli teknik adam, “Adam iyi bir kaleci. Geçen yıl da bizimleydi. 3 maç arka arkaya penaltı kurtarması hepimizi motive etti. İnşallah böyle devam eder” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 02:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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