Yüce Auto’dan Çek dostluğuna büyük adım Çek markası Skoda’nın Türkiye distribütörü Yüce Auto A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, yeni Başkonsolosa görevinde başarılar diledi.

Çekya İstanbul Başkonsolosu Petr Mares’in görev süresinin dolmasının ardından bu göreve atanan Jiri Cistecky, Yüce Auto Skoda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce tarafından yemekte ağırlandı. Çek markası Skoda’nın Türkiye distribütörü Yüce Auto A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, yeni Başkonsolosa görevinde başarılar dilediklerini belirterek “Geçtiğimiz yıl temellerini attığımız Türk-Çek Dostluk Derneği’nin geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Geçtiğimiz günlerde Çekya Başbakanı Andrej Babis’e bu konuda ayrıntılı olarak bilgi vermiş ve desteğini almıştık. Yeni Başkonsolos Jiri Cistecky’i de bu girişimi yerinde bularak desteklerini belirtti” dedi.

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